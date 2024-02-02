Отдал жизнь за Украину: в боях возле Работино погиб молодой защитник с Кировоградщины. Фото

Украинский защитник, старший солдат Владислав Горбатюк погиб в боях за Родину. Воин был родом из села Подвысокое Кировоградской области.

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О потере сообщили в Подвысоцкой территориальной громаде. Там рассказали, что Герой пал еще 27 июля 2023 года вблизи села Работино на Запорожье.

Владислав Горбатюк 1993 года рождения был мобилизован на военную службу в декабре 2022 года Головановским РТЦК и СП Кировоградской области.

Погиб, выполняя боевое задание, мужественно выполнив военный долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, рассказали в громаде.

Прощаться с Героем будут в пятницу, 2 февраля, в 12:00. В последний путь Валерия будут провожать живым коридором.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине, защищая Украину, погиб 20-летний защитник Андрей Чергикало из Киевской области. Он служил в ВСУ по контракту более двух лет.

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