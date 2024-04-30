Отдал жизнь за Украину: в Черкассах попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Черкассах простились с земляком-воином, старшим солдатом Артемом Гензерским. Защитник, которому отныне и навсегда будет 29 лет, стал в ряды Вооруженных сил Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

В свое время Артем участвовал в АТО на Донбассе, погиб он в Донецкой области под обстрелом вражеских "Градов". О прощании с воином 30 апреля сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"В Черкассах попрощались с защитником, погибшим за Украину. В последний путь провели старшего солдата Артема Гензерского. Воину было 29 лет", – отметил чиновник.

Мэр Черкасс рассказал, что Артем родился в этом облцентре. После окончания школы поступил в Черкасский Государственный бизнес-колледж, а впоследствии – в Черкасский институт банковского дела. Получил образовательную степень бакалавра по специальности "Финансы и кредит", однако первую работу по специальности проходил в рядах ВСУ: молодой специалист заключил контракт на службу в армии, служил в должности бухгалтера І-категории.

Впоследствии Артём Гензерский служил в Черкасском зональном отделе военной службы правопорядка, участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

"Когда началось полномасштабное вторжение, был призван по мобилизации. Проходил военную службу в должности наводчика пулеметного взвода воинской части. Отважный воин погиб на Донетчине во время выполнения боевого задания в результате вражеского обстрела из "Града", – отметил Бондаренко.

Когда погиб воин, Бондаренко не уточнил. Однако в Черкасском государственном бизнес-колледже, который Гензерский окончил в 2012 году и где до сих пор работает его мама, о гибели Героя известили 24 апреля.

"Академическое сообщество ЧГБК скорбит о потере и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего. Пусть вечная память о нем живет среди нас, а его вклад в защиту Родины всегда помнят как пример преданности, мужества и патриотизма!" – указано в сообщении.

У воина осталась маленькая дочь и любимая жена.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Запорожья, воевавший на самых горячих направлениях. Воин 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей "Чиж" Чишко погиб в районе села Терны Донецкой области, на защиту родной земли он стал еще с 2014 года.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб воин, награжденный "Золотым крестом". У Виталия Шнуренко с позывным "Буба" было двое детей.