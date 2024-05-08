Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим в Запорожье. Фото

В Черкасской области 8 мая провели в последний путь погибшего на фронте старшего солдата Павленко Сергея Игоревича. Жизнь воина оборвалась 30 апреля 2024 года в Запорожской области.

Трагическое известие о гибели воина сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко. Погибшему защитнику было 33 года.

Сергей родился 1 декабря 1991 года в селе Байбузы Черкасской области. В 1998 году он начал обучение в первом классе Черкасской школы №8. В 2006 году перешел в школу в своем родном поселке и учился там до 2009 года. В 2010 году был призван на срочную военную службу.

С 2011 по 2013 год Сергей учился в ПТУ №6 по специальности повар. В течение этого времени он работал поваром в ночном клубе "Миллениум". А за период с 2017 по 2022 год он работал подсобным рабочим в ПСП "Ньютон".

В 2023 году его призвали на военную службу, где он исполнял обязанности стрелка-санитара в механизированном отделении, входившем в механизированный взвод механизированной роты воинской части. Сергей погиб 30 апреля 2024 г. в расположении подразделения в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб десантник из Тернопольщины Иван Ружило. Мужчина принял свое последнее сражение 4 мая под населенным пунктом Терны Донецкой области. В марте защитнику исполнился 41 год.

Как сообщал OBOZ.UA, погиб защитник "Азовстали" 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич из Винницы. Его называли самым молодым защитником Мариуполя. Вместе со старшими собратьями он в мае 2022 оказался в плену, откуда осенью того же года дважды раненого воина удалось освободить.