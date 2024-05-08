Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб десантник с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину погиб десантник из Тернопольщины Иван Ружило. Мужчина принял свой последний бой 4 мая под населенным пунктом Терны Донецкой области.

В марте защитнику исполнился 41 год. О потере известили в Чортковской районной государственной администрации и в горсовете Чорткова.

Иван Ружило нес службу в должности стрелка-номера обслуги 1 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 7 аэромобильной роты аэромобильного батальона воинской части А0281 (95 отдельная десантно-штурмовая бригада).

Родился он 18 марта 1983 года в селе Миловцы, однако долгое время жил в городе Чортков. На защиту родной земли стал добровольцем.

"Командир воинской части, где служил Иван, отмечает, что он зарекомендовал себя с положительной стороны: обязанности выполнял отлично, пользовался авторитетом среди коллег, поддерживал высокий моральный дух в подразделении, вникал в заботы окружающих", – рассказали в Чортковском горсовете.

4 мая Иван Ружило отправился на выполнение боевого задания в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области. Назад он вернулся на щите.

"Наш упрямый ГЕРОЙ", – написала об Иване его близкая родственница.

Тело Героя на малой родине будут встречать в четверг, 9 мая, в соборе Верховных апостолов Петра и Павла в Чорткове. Точное время встречи воина, а также дату похорон в горсовете пообещали сообщить позже.

Напомним, накануне стало известно, что погиб защитник "Азовстали" 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич из Винницы. Его называли самым молодым защитником Мариуполя. Вместе со старшими побратимами он в мае 2022 оказался в плену, откуда осенью того же года дважды раненого воина удалось освободить.

Пережитое не сломило "Гринку": восстановившись после ранений и плена, он снова вернулся на фронт.

Также 7 мая погиб основатель НацАльянса, пластун Александр Машлай из Волыни. Он освобождал Работино, удерживал Авдеевский коксохим и сражался с оккупантами в Бердичах. У Героя остались два сына.