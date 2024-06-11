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Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области

Олег Тимченко
War
2 минуты
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Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области

В Катеринопольской территориальной громаде Черкасской области провели в последний путь украинского военного Ивановского Вадима Петровича. Герой отдал свою жизнь за независимость нашего государства во время отражения вражеского штурма в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе громады. "Жители Катеринопольской территориальной громады со слезами на глазах и живым коридором, устланным цветами, провели в последний земной путь отважного защитника, Героя-земляка, защищавшего украинскую землю от российского оккупанта, – Ивановского Вадима Петровича, который проживал в селе Рассоховатка", – говорится в сообщении.

Вадим Петрович родился 6 октября 1992 года в поселке Петровка Луганской области. После окончания школы он стал выпускником Луганского высшего профессионального училища автосервиса, где получил специальность автослесаря и водительское удостоверение. Затем он отслужил срочную военную службу, проявив подлинное мужское достоинство.

Начиная с 2015 года Вадим активно участвовал в антитеррористической операции АТО/ООС.

В 2020 году он поступил на военную службу по контракту и служил старшим солдатом, стрелком-зенитчиком в зенитном отделении зенитно-ракетного взвода одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Вадим мужественно стоял на защите Родины и больше всего верил и приближал Победу. За преданную работу он был награжден грамотами командира воинской части.

Вадим Петрович был не только военным, но и искренним мужем, отцом, сыном и братом. Его гибель в Донецкой области 27 мая 2024 года стала большой потерей для всей страны.

Украинского защитника похоронили со всеми воинскими почестями на местном кладбище села Рассоховатка.

Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области
Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области
Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области
Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российских обстрелов КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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