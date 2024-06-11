Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим во время отражения вражеского штурма в Донецкой области

В Катеринопольской территориальной громаде Черкасской области провели в последний путь украинского военного Ивановского Вадима Петровича. Герой отдал свою жизнь за независимость нашего государства во время отражения вражеского штурма в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе громады. "Жители Катеринопольской территориальной громады со слезами на глазах и живым коридором, устланным цветами, провели в последний земной путь отважного защитника, Героя-земляка, защищавшего украинскую землю от российского оккупанта, – Ивановского Вадима Петровича, который проживал в селе Рассоховатка", – говорится в сообщении.

Вадим Петрович родился 6 октября 1992 года в поселке Петровка Луганской области. После окончания школы он стал выпускником Луганского высшего профессионального училища автосервиса, где получил специальность автослесаря и водительское удостоверение. Затем он отслужил срочную военную службу, проявив подлинное мужское достоинство.

Начиная с 2015 года Вадим активно участвовал в антитеррористической операции АТО/ООС.

В 2020 году он поступил на военную службу по контракту и служил старшим солдатом, стрелком-зенитчиком в зенитном отделении зенитно-ракетного взвода одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Вадим мужественно стоял на защите Родины и больше всего верил и приближал Победу. За преданную работу он был награжден грамотами командира воинской части.

Вадим Петрович был не только военным, но и искренним мужем, отцом, сыном и братом. Его гибель в Донецкой области 27 мая 2024 года стала большой потерей для всей страны.

Украинского защитника похоронили со всеми воинскими почестями на местном кладбище села Рассоховатка.

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российских обстрелов КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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