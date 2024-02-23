Отдал жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с защитником, погибшим в боях у Славянска. Фото

В ходе защиты Украины от полномасштабного вторжения России погиб Юрий Топчий из Полтавы. Прощание с ним прошло в пятницу, 23 февраля.

Церемония прощания прошла в Свято-Успенском соборе ВЦУ. Родные, собратья и друзья собрались, чтобы почтить память бойца, сообщает Общественное.

Сестра павшего Ольга Даниленко рассказала, что Юрий пошел защищать Украину добровольцем. Он служил под Донбасом, под Соледаром, где самые тяжелые бои были.

"Погиб за нашу Родину, за всех нас отдал свою жизнь. Он был очень красивым, отзывчивым человеком. Мы с ним выросли с детства, были лучшими друзьями с ним. У него была контузия, он однажды полечился и снова уехал. Бой был, и погиб. Ранения, несовместимые с жизнью", – отметила она.

Проживал Юрий Топчий в Полтаве, учился в школе №32, а затем в профтехучилище №4. Работал сварщиком на заводе газоразрядных ламп.

"Хороший мужчина был, очень хорош. Добрый, добрая душа была. Он же не говорил, где, а говорил - направили на восточное направление или южное. Воинам всем благодарность огромна", - рассказал знакомый воина Владимир Халимон.

Юрий Топчий прослужил в должности стрелка с марта 2022 года. Трагически погиб 49-летний солдат 16 февраля 2024 года в Донецкой области вблизи города Славянск.

Похоронили Юрия Топча в микрорайоне Рыбцы, где он проживал. У защитника осталась дочь, две сестры и мама.

Напомним, на фронте погиб главный сержант роты БПАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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