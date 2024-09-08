Отдали жизнь за Украину: на фронте погибли три защитника с Волыни

В боях за Украину погибли три защитника с Волыни. На малую родину с фронта возвращаются Валерий Осипов, Сергей Данилюк и Павел Ковальчук.

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Они были разного возраста, родились в разных населенных пунктах Волынской области и погибли на разных направлениях, однако всех трех Героев объединяла любовь к Украине и украинскому народу и готовность защищать их даже ценой жизни. Трагические известия сообщили в громадах, которые переживают очередные тяжелые потери.

Валерий Осипов

Воин из Владимира Валерий Осипов, как рассказал Владимирский городской голова Игорь Паленко, прожил всего 37 лет.

"Уведомление о гибели родного человека получила еще одна семья жителей Владимира – солдата Осипова Валерия Игоревича. 37-летний военнослужащий погиб 31 августа на Бахмутском направлении во время выполнения боевого задания по защите Родины. Вечная память и уважение Герою!" – говорится в сообщении Паленки.

Он не опубликовал фото воина, отдавшего жизнь за Украину. Также пока не известна дата, когда жители Владимира смогут встретить и достойно провести в последний путь своего земляка-Героя.

Сергей Данилюк

А в Шацкой громаде будут встречать на щите 47-летнего защитника Сергея Данилюка из села Плоске. Мужчина встал на защиту Украины осенью 2022 года.

"Снова страшная потеря в Шацкой громаде... Защищая Украину от врага, погиб военнослужащий Данилюк Сергей Емельянович из села Плоское (19. 03. 1977 г.р.). Воин был мобилизован 15 сентября 2022 года. В звании старшего солдата мужественно оборонил государство от российского оккупанта", – говорится в сообщении Шацкого поселкового совета.

Последний бой Сергей Данилюк принял 3 сентября в Херсонской области: воин получил смертельные ранения в результате атаки российского БпЛА.

"Воин был в разводе, у него остались мама и двое детей. Низко склоняем головы перед памятью Героя, который отдал за Украину самое ценное – свою жизнь. О времени прибытия миссии "на щите" и похоронах сообщим дополнительно", – добавили в Шацкой поселковой. рады.

Павел Ковальчук

Жители Нововолынска 8 сентября встречают тело 26-летнего воина Павла Ковальчука.

"Снова имеем потерю на фронте. 5 сентября в Харьковской области погиб наш Защитник Павел Ковальчук, 1998 года рождения. Житель Нововолынска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!" – сообщил городской голова Борис Карпус.

Чтобы достойно проводить воина в последний путь, в Нововолынске в 9 часов утра горожан просят сформировать живой коридор возле городского морга.

Оттуда траурный кортеж будет направляться в Свято-Духовский собор. В 13:00 в соборе начнется панихида и прощание.

После завершения панихиды тело Павла Ковальчука отвезут в дом, где он жил, по адресу: улица Левка Лукьяненко, 13. Похоронят бойца на Аллее Славы Героев.

Напомним, ранее стало известно о гибели на Херсонщине воинов из Волыни Ивана Панасюка. Он стал на защиту родной земли в начале полномасштабного вторжения России.

Также сообщалось, что в боях на Курщине погиб пластун Николай Погорелый. Ему навсегда останется 39 лет.

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