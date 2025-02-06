Отдали жизнь за Украину: в Черкассах простились с двумя защитниками. Фото

В Черкассах простились с погибшими защитниками 53-летним Владимиром Москаленко и 27-летним Максимом Богданом. Оба мужчины добровольно присоединились к Силам обороны Украины в начале полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщили первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. В последний путь погибших провели в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе.

Владимир Москаленко родился 21 мая 1971 года в Новомиргороде Кировоградской области. Учился в Черкасской общеобразовательной школе №24, после чего продолжил обучение в Черкасском профессионально-техническом училище №10, окончив которое стал слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике третьего разряда.

Работать начинал на Черкасской табачной фабрике, затем был водителем грузовика, таксистом и слесарем.

В 2022 году добровольно присоединился к рядам ВСУ и проходил службу в должности водителя автомобильного отделения подвоза боеприпасов танкового батальона.

"Во время одной из задач получил ранение. К сожалению, 20 января 2025 года в одной из больниц Днепра его сердце остановилось..." – сообщил Тищенко.

Максим Богдан, отдавший свою жизнь за Украину, родился 9 августа 1996 в Черкассах. Здесь он окончил 22 школу и продолжил учиться в Черкасском государственном профессионально-строительном лицее №15. Работал на местных предприятиях, в частности, на КП "Комбинат коммунальных предприятий", ООО "СКС". Был специалистом по отладке линий телекоммуникационных сетей и водителем в ЧАО "Юрия".

В первые дни полномасштабной войны мужчина встал на защиту своего города, присоединившись к территориальной обороне. Далее служил в должности водителя стрелкового отделения стрелковой роты. За отвагу и преданность службе удостоен государственных наград: медалью "За военную службу Украине" и нагрудным знаком "Золотой Крест".

Он погиб 27 июня 2024 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Максиму навсегда останется 27 лет.

В мэрии города добавили, что Черкассы каждый день провожают своих Героев, и эту боль невозможно выразить словами. Украинцы всегда будут помнить, какую цену платят за нашу независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях в Харьковской области погиб молодой воин Валерий Циленко из Черниговской области. За годы службы он прошел путь от сержанта до офицера, воевал в АТО, а в начале полномасштабной войны снова взял оружие в руки. В гражданской жизни он занимался боксом и учительствовал.

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