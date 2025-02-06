Ему навсегда будет 31: в боях на Харьковщине погиб защитник с Черниговщины. Фото

Обороняя Украину от российских оккупантов, погиб молодой воин, в прошлом боксер и учитель физкультуры Валерий Циленко из Черниговской области. За много лет пребывания в войске он прошел путь от сержанта до офицера, воевал в АТО, в начале полномасштабной войны защищал родной край, а последний бой принял на восточном фронте.

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Герою-разведчику и штурмовику навеки 31 год, у него остались родные и невеста. О потере сообщил Коропский поселковый совет.

Валерий Циленко родился 20 марта 1993 года в Коропе. Вырос в хорошей, любящей семье вместе с младшей сестрой. После окончания школы поступил в Глуховский педагогический университет, где получил профессию учителя физкультуры.

Парень очень любил спорт: занимался боксом, армреслингом, борьбой, был сильным штангистом и достойно представлял Короп на соревнованиях, получил немало наград.

"Многократный чемпион Черниговщины по боксу, медалист чемпионатов всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, участник чемпионатов Украины… Выражаем искренние соболезнования родным и близким… Почивай с миром, Герой!! Ты был воином в ринге и бойцом по жизни! Уважение и хвала", – отметили в Черниговской областной организации Федерации бокса Украины.

После окончания университета Валерий год учительствовал в школе в Иванькове (ныне Понорницкая громада). По собственной инициативе проводил внеклассные спортивные занятия для детей, вкладывал душу и все свое время в дело, которым занимался.

"Поэтому, конечно, быстро заслужил уважение и любовь учеников. А еще в Иванькове встретил свою будущую невесту Ангелину. Пара ждала завершения войны, чтобы жениться. В то время еще продолжалась антитеррористическая операция. Молодой учитель был патриотически сконструирован, с проукраинскими настроениями, читал патриотическую литературу. Он твердо решил присоединиться к Силам обороны Украины", – рассказали в громаде.

По словам мамы Героя, она тогда думала, что сын проходит обычное медицинское освидетельствование – ежегодное для учителей. А оказалось, что он готовился стать защитником Украины. О своем решении родным сказал буквально за два дня до начала службы.

Так, в 2016 году началась военная страница жизни Валерия Циленко. Он служил в разведке. Прошел путь от сержанта до офицера, от командира отделения – до заместителя командира роты. Воин был награжден медалями "За образцовую службу", "За участие в антитеррористической операции", нагрудным знаком командира воинской части, нагрудным знаком к Почетной грамоте областного совета.

В начале полномасштабного российского вторжения мужчина защищал Черниговщину, затем продолжил службу в родном регионе. В начале же января 2025 года офицер перевелся в 71-ю отдельную егерскую бригаду Десантно-штурмовых войск и отправился на восток.

"Но об этом дома никто не знал. 14 января Валерий предупредил невесту, что следующие два-три дня не сможет выходить на связь. Объяснил это короткой командировкой. И с тех пор связь с защитником оборвалась", – сообщили в громаде.

Молодую жизнь украинского воина российский враг оборвал на фронте в Харьковской области. Вместе с побратимами Валерий героически отражал вражескую атаку БМП на линии столкновения, однако оккупанты применяли сброс с дрона. Воин получил несовместимые с жизнью ранения и погиб на месте. Произошло это 24 января 2025-го, но некоторое время о трагической потере не было известно.

"Добрый, светлый, вдумчивый и всегда рассудительный в жизни. Предан, надежен и отважен на службе. Заботливый и любящий в семье… Таким останется навсегда в памяти наш земляк, защитник Украины, наш Герой Валерий Циленко. В эти горькие минуты выражаем искренние соболезнования родителям, сестре и невесте погибшего Героя, всем близким, друзьям, знакомым и побратимам… Вечная память и слава защитнику Украины. Пусть душа павшего воина обретет вечный покой", – подчеркнули в Коропском поселковом совете.

О дате прощания с Героем землякам сообщат дополнительно, как только эта информация станет известной.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 25-летний воин Валентин Лобур с Черниговщины. Перед началом полномасштабного вторжения РФ он только что окончил университет, когда же на украинскую землю пришли захватчики – стал в ряды ВСУ.

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