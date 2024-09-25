Ему навсегда будет 25: в боях за Украину погиб защитник из Черниговской области. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Валентин Лобур из Черниговской области. Перед началом полномасштабного вторжения РФ он только что окончил университет, когда же на украинскую землю пришли захватчики – встал в ряды Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Герой, которому навсегда останется 25 лет, свое последнее сражение принял 19 сентября на востоке нашего государства. Трагическое известие сообщили в Сновском городском совете.

"Жгучая боль и горькая грусть войны черным крылом вновь коснулась нашей громады. 19 сентября 2024 года погиб в боях за Родину наш земляк – солдат Лобур Валентин Викторович", – говорится в сообщении.

Родился будущий воин 13 мая 1999 года в селе Новые Боровичи Корюковского района. После окончания школы поступил в Национальный университет "Черниговский коллегиум" им.Т.Г.Шевченко, откуда в 2021 году выпустился с дипломом "тренера-преподавателя".

Построить карьеру Валентин не успел: после начала полномасштабного вторжения России он присоединился к рядам ВСУ и отправился защищать родную землю на восточном фронте.

"19 сентября 2024 года Валентин Лобур героически погиб, отдав свою молодую жизнь за наше с вами мирное будущее. Теперь ему навеки 25… Безжалостная война отнимает мужественных сыновей Сновщины. Трудно найти слова, чтобы хоть на мгновение заглушить жгучую боль непоправимой потери родного, близкого человека. Выражаем искреннее соболезнование родным Валентина и преклоняем вместе с ними головы в скорби. Пусть душа погибшего обретет вечный покой. Пусть хорошие воспоминание об отважном Защитнике станут сильнее смерти и навсегда останется в памяти следующих поколений", – отметили в Сновском городском совете.

О дате и времени прибытия на щите Героя и прощании с ним в горсовете пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Запорожца. Воин умер 16 сентября 2024 года в КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" от ранений, полученных во время выполнения боевого задания вблизи поселка Гродовка Покровского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб штаб-сержант с Полтавщины. 53-летний Олег Лутохин из Миргорода принял свое последнее сражение 17 сентября.

А 24 сентября в Одесской области простились с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.

В тот же день появилась информация 21-летнего защитника из Винницкой области. Свой последний бой молодой Герой Богдан Лысый принял 16 сентября неподалеку от Бахмута.