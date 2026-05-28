Отец погиб на месте: появились данные о состоянии матери и детей, пострадавших в результате удара РФ по Херсону

Появилась новая информация о состоянии здоровья матери и двух маленьких девочек, которые получили тяжелые ранения в результате артобстрела Корабельного района Херсона в среду, 27 мая. Тогда под огонь российских РСЗО на детской площадке попала многодетная семья.

Об этом сообщили глава Херсонской ОГА Александр Прокудин и замдиректора Херсонской детской областной клинической больницы Станислав Бумбу. По их словам, самая младшая из девочек находится в весьма тяжелом состоянии.

"В крайне тяжелом состоянии остается 3-летняя девочка. У нее – взрывная травма и множественные осколочные ранения головы, туловища, рук, ног и грудной клетки. Наши врачи оказали ребенку первую помощь и эвакуировали ее в Николаев. Там девочку уже прооперировали и удалили обломки из головы. Как только ее состояние позволит – ребенка переведут в "Охматдет", – заявил Прокудин.

В каком состоянии мать и дочери

Губернатор добавляет, что ее шестилетняя сестренка получила взрывную травму и осколочные ранения спины. Хирурги прооперировали ребенка, изъяв обломки, ее состояние сейчас среднее, без угрозы для жизни. В то же время мать девочек, по словам Прокудина, в крайне тяжелом состоянии.

"У нее осколочные ранения конечностей и живота, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что в их семье есть еще двое детей: совершеннолетняя девушка и ее несовершеннолетний брат, которые находятся под опекой службы по делам детей.

Напомним, в результате обстрела Корабельного района Херсона погиб мужчина, мать с двумя детьми получили очень тяжелые ранения. Россияне ударили по городу из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ,UA, 16 мая ВС РФ нанесли артиллерийский удар по центральной части Херсона. В результате атаки погибли два человека, еще один пострадал. О второй жертве этого обстрела стало известно 17-го числа: 22-летняя девушка, которую с тяжелыми ранениями госпитализировали, умерла в больнице.

