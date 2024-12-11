'Отказ Путина от переговоров – реалистичная вещь': Огрызко объяснил, как может действовать Трамп, и указал на важный нюанс

Российский диктатор Владимир Путин вполне реально может отказаться от переговоров насчет мирного урегулирования войны. На сегодняшний день Кремль выдвигает Украине абсурдные требования, которые означают фактическую капитуляцию страны.

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В случае, если россияне не согласятся на предложенный Соединенными Штатами формат диалога, новоизбранный президент Дональд Трамп будет действовать радикально. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, Трамп ранее уже предупреждал, что, если Россия откажется от диалога, США вооружат Украину до такой степени, чтобы у агрессора быстро появилось желание сесть за стол переговоров. Также Огрызко подчеркнул, что украинская оборонная промышленность дает первые положительные сигналы о том, что в серийное производство поступают очень важные и нужные для нашей страны системы вооружений.

"Поэтому отказ Путина от переговоров достаточно реалистичная. Ведь сейчас мы слышим лишь то, что на разных этажах Кремля повторяются совершенно дикие требования об украинской капитуляции де-факто, что означает, что там либо совсем тупые люди, либо они играют на повышение ставок, чтобы потом как-то начинать постепенно разменивать эти завышенные требования на что-то для себя, отличие санкций или что-то подобное", – заявил Огрызко.

Напомним, Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин проиграл в войне против Украины, поскольку потерял на поле боя 700 тысяч военных. Поэтому, по словам Трампа, пришла пора для мирных переговоров, и он уже готовит "концепцию" мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили, что готовы рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. При этом страна-агрессор не намерена отказываться от своих базовых интересов.

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