В России заявили, что готовы рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. При этом страна-агрессор не намерена отказываться от своих базовых интересов.

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Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью CNN. Он отметил, что команда Трампа не выходила на связь с Москвой.

"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", — сказал он.

Рябков отметил, что Москва пока не получала конкретных предложений от команды Трампа, хотя обращала внимание на заявления отдельных лиц из его окружения.

В то же время в СМИ ранее писали о якобы телефонном разговоре Трампа и Путина. У Трампа, однако, этот разговор не подтвердили, а Кремль опроверг.

Рябков также призвал действующую администрацию США воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта в Украине, предупредив, что остановить ее будет сложно. Он подчеркнул, что Вашингтон использует все возможные средства для препятствования реализации целей России в так называемой специальной военной операции, но, по мнению российского дипломата, эти усилия окажутся напрасными.

Ранее западные СМИ сообщали, что советники Трампа могут прибегнуть к стратегии "кнута и пряника", чтобы заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров.

По этому плану сокращение военной помощи могло бы побудить президента Украины Владимира Зеленского к началу диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. В случае отказа России от переговоров США планируют значительно усилить поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Украина уже начала активный диалог с переходной администрацией Дональда Трампа, избранного президента США, относительно прекращения войны с Россией. Главной целью переговоров является согласование позиций по мирному урегулированию еще до инаугурации Трампа.

Напомним, что будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на слова российского олигарха, заявившего, что Путин "пошлет" мирное предложение Дональда Трампа. Генерал-лейтенант армии США в отставке посоветовал россиянину "залезть обратно в свою коробку".

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