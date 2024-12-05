Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны – WSJ

Украина начала активный диалог с переходной администрацией Дональда Трампа, избранного президента США относительно прекращения войны с Россией. Главной целью переговоров является согласование позиций по мирному урегулированию еще до инаугурации Трампа.

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Об этом сообщает Wall Street Journal. Участие в переговорах принимает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Со стороны США во встрече приняли участие Кит Келлогг, которого Трамп планирует назначить специальным представителем по России и Украине, Майк Волц, новый советник по национальной безопасности, а также новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее Келлог выразил поддержку усилиям Белого дома передать как можно больше оружия Украине, заявив, что это даст Трампу рычаги влияния на Москву в предстоящих переговорах.

Одним из ключевых вопросов стала перспектива членства Украины в НАТО. Президент Зеленский назвал это критически важной гарантией безопасности, но команда Трампа отнеслась к этой идее скептически. Обсуждаются мирные планы, которые предусматривают признание Россией оккупации 20% украинской территории.

Украинская сторона выступает за полное восстановление территориальной целостности, считая какие-либо компромиссы по суверенитету неприемлемыми. В Киеве отмечают, что мир должен быть постоянным и учитывать национальные интересы обеих сторон.

"Но это должен быть устойчивый мир… Нестабильный, временный мир не отвечает ни американским, ни украинским интересам", — сказал человек, знакомый с мнением украинской стороны.

Кот Келлогг, которого называют одним из ключевых советников Трампа, ранее предлагал остановить поставки оружия Украине, чтобы заставить Киев согласиться на мирные переговоры. В то же время, на этой неделе он поддержал усилия действующей администрации Джо Байдена по ускорению военной помощи Украине.

Отмечается, что хотя чиновники Байдена ускоряют поставки оружия в Украину, у них нет достаточного времени до истечения его срока. Из-за ограниченных сроков действующей администрации США не удастся полностью использовать все 6,5 миллиарда долларов, выделенных на вооружение.

В Киеве надеются, что администрация Трампа принесет долгожданный прорыв по вопросам прекращения войны. Как отмечает WSJ, украинская делегация стремится показать готовность к конструктивному диалогу, избежав обвинений в блокировании мирного процесса.

Ранее сообщалось, что в Украине во время полномасштабной войны возникает немало волнений, и потеря поддержки со стороны США — одно из них. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится усилить контакты с будущей администрацией Дональда Трампа. Он подчеркнул, что "во время войны мы боимся остаться наедине с врагом".

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Джо Байден пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить ей позицию силы на потенциальных переговорах с Россией. До конца каденции нынешнего американского главы Вашингтон будет помогать Киеву, заверил советник Байдена Джон Кирби.

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