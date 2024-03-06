Отказался брать повестку: во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации из-за туберкулеза и получил приговор суда

Во Львовской области мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации, приговорили к испытательному сроку. Во время судебного процесса он утверждал, что страдает туберкулезом и другими заболеваниями.

Однако военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе. Об этом идет речь в решении Николаевского районного суда Львовской области.

В октябре 2023 года мужчине вручили повестку, однако тот отказался ее брать. Во время судебного заседания он признал свою вину, объяснив, что во время медицинского осмотра не упомянул, что болел туберкулезом.

Кроме того, он сообщил, что имеет сколиоз 1 степени, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника и болел туберкулезом до 2012 года, когда состоял на больничном учете, а его легкие были поражены на 30%.

Мужчина также отметил, что его дочь учится в университете, а жена страдает серьезным заболеванием.

В селе, где проживает мужчина, ему предоставили положительную характеристику, и он представил суду медицинские заключения по поводу своих заболеваний.

Мужчину осудили за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначили ему испытательный срок. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

"На основании ст. 75 УК Украины освободить ЛИЦО_3 от отбывания наказания в виде 3 (трех) лет лишения свободы с испытанием и назначить ему 1 (один) год испытательного срока, возложив на него следующие обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы", – говорится в приговоре суда.

Ранее сообщалось, что в Сумах мужчина уклонялся от мобилизации, объясняя это тем, что его жена работает в Польше, а сам воспитывает ребенка. Его приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во время действия режимов общей мобилизации и военного положения предусмотрено наказание за неявку в ТЦК. Оно может быть не только административным, но и уголовным.

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