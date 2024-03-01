В Сумах мужчина уклонился от мобилизации из-за 'жены в Польше' и поплатился: какое решение принял суд

В Сумах мужчину приговорили к трем годам заключения за отказ от мобилизации. Мужчина уклонялся от мобилизации, объясняя это тем, что его жена работает в Польше, а он сам воспитывает ребенка.

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда города Сумы. Военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к военной службе еще 5 июня 2023 года.

7 июня он получил уже "боевую повестку" и должен был явиться в военный комиссариат для направления на службу, однако он уклонился от мобилизации.

В суде мужчина утверждал, что имел проблемы со здоровьем, но его сочли годным к службе и вручили повестку. Впоследствии он попросил отложить дату призыва, ведь его жена была за границей, а он сам воспитывал малолетнего ребенка. И военная комиссия согласилась с этим.

Позже мужчина пытался получить отсрочку от армейской службы, ссылаясь на то, что он самостоятельно воспитывал ребенка. Он попытался обратиться в суд для признания факта самостоятельного воспитания ребенка, однако в сентябре 2023 его заявление было отклонено.

Также он убеждал, что его не следует мобилизовывать, поскольку в прошлом он не служил в армии и не имеет боевого опыта.

Мужчина утверждал, что его жена продолжает работать в Польше, и хотя он раскаивается в своих действиях, он не желает служить в армии.

Суд пришел к выводу, что даже с учетом представленных защитником медицинских документов, факта содержания ребенка и регулярных выездов жены за границу, у мужчины отсутствуют основания для освобождения от отбывания реального наказания.

"Суд не может признать искреннее раскаяние обвиняемого обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку в судебном заседании он объяснил, что в ТЦК больше не обращался и не намерен проходить военную службу, то есть не принял и не намерен принимать какие-либо меры по минимизации последствий совершенного им уголовного правонарушения", – говорится в пояснении.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Его немедленно заключили под стражу непосредственно в зале суда.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что во время проведения в Украине мобилизационных мероприятий существует несколько причин, законно позволяющих военнообязанному не прийти в Терцентр комплектования, если повестка уже на руках. Но об этих причинах гражданин все равно должен информировать ведомство.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни местного жителя судили за уклонение от мобилизации. Представители ТЦК и СП утверждали, что военнообязанный симулирует болезнь, однако суд его оправдал.

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