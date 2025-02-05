Открыли огонь за своими и дали дыру: трое бывших заключенных россиян ушли в СОЧ по дороге на войну. Фото

Трое военных 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ скрылись по дороге на войну. Мужчины были бывшими заключенными.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что скрываясь, дезертиры открыли огонь по своим "коллегам", военным полка. Один из них был ранен.

"02.02.2025, во время транспортировки в зону проведения СВО, сбежали трое бывших заключенных – военнослужащих 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 32515, Череха)", – говорится в сообщении.

Имена беглецов:

– Чугаев Константин Николаевич, 20.03.1989, рядовой;

– Михайлов Максим Сергеевич, 10.09.1989, младший сержант;

– Никитин Леонид Алексеевич, 21.02.2005, рядовой.

В настоящее время военные не найдены. Поисковые мероприятия проводятся на территории Брянской и соседних областей страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации разыскивают шесть военных армии оккупанта. Все они оставили свои позиции на Курщине и скрылись.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименные списки оккупантов, которых в РФ официально записали в дезертиры. Однако во время проверки списков выяснилось, что в нем также есть погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.