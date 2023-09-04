Отмечали места дислокации ВСУ: тюремные сроки получили три предателя на Донетчине и Днепропетровщине. Фото и видео

В Украине осудили еще трех сторонников российских оккупантов, которые корректировали удары РФ, сливали россиянам данные о важных объектах и местах расположения ВСУ. Два предателя были задержаны в Донецкой области, а еще один – на Днепропетровщине.

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Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Злоумышленники были задержаны в результате спецопераций СБУ, проведенных на территории этих двух регионов.

За свои действия информаторы страны-агрессора получили разные тюремные сроки: 14, 12 и 9 лет лишения свободы.

Донетчина

Первый осужденный – местный житель, который информировал оккупантов о местах базирования и перемещения наших Сил обороны в освобожденном от врага Лимане. Особенно россиян интересовали геолокации штабов командования ВСУ и подразделений СБУ.

Отмечается, что житель Донетчины пошел на сотрудничество с оккупантами в апреле 2023 года – уже после деоккупации города. Места дислокации ВСУ и координаты объектов гражданской инфраструктуры он сливал знакомому наводчику танковой роты тактической группы "Купол" так называемой армии "ДНР". Также мужчина описывал места нахождения полицейских, принимавших участие в документировании последствий пребывания оккупантов в регионе.

"Сотрудники СБУ задержали российского информатора на попытке передачи развединформации военной разведке Южного военного округа из РФ через соцсеть "Одноклассники", – сказано в сообщении.

Вторая осужденная – это 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района Донетчины. Спецслужбы РФ завербовали ее еще до начала полномасштабного вторжения. После этого девушка ездила в временно оккупированный Донецк, где прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков "ДНР", а затем вернулась домой и была переведена в режим "ожидания".

После 24 февраля 2022 года она по указаниям кураторов из РФ ставила метки возле мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах Донецкой области. Эти "отметки" украинка фотографировала и отправляла в РФ вместе с координатами для подготовки ударов по местам базирования наших защитников.

Она получала по 2000 гривен за каждое такое сообщение.

Днепропетровщина

Третьим осужденным стал житель Каменского, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Он работал на ФСБ РФ и помогал россиянам готовить ракетный удар по одному из местных заводов.

Для этого он фотографировал периметр и внутреннюю территорию объекта, а затем отправлял куратору готовые снимки с привязкой к местности.

Кроме того, мужчина передал врагу информацию о местонахождении воинов ВСУ вокруг города. За свою "работу" он получал деньги на карту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области поймали украинца, работавшего на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Он собирал информацию и производил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.

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