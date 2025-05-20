'Относились к нам, как к собакам': появились списки наемников из Непала, которые пошли воевать за Россию

Россия активно вербует на войну против Украины граждан Непала. Люди, получающие на родине зарплату в пределах 150-200 долларов в месяц, легко ведутся на обещания "работы" в РФ с окладом в 10-15 раз выше.

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Выманивают непальцев предложениями поработать "на складе или в охране", а после – склоняют к подписанию контракта и бросают на фронт. Новую "порцию" списков завербованных граждан Непала опубликовали в проекте "Хочу жить".

В проекте отметили, что отдаленная горная страна Непал стала одним из крупнейших поставщиков наемников для российской армии.

"Страна довольно бедная – зарплата местных жителей колеблется в районе 150-200 долларов в месяц. Этим пользуются российские вербовщики, которые обещают своим жертвам ежемесячные выплаты в 10-15 раз больше, чем они получают на родине. Россияне действуют по стандартной схеме: обещают высокую оплату за "работу на складе или в охране", склоняют к подписанию контракта и направляют новобранца в боевое подразделение", – отмечено в сообщении.

Уже попав в российскую армию, наемники-иностранцы в полной мере ощущают на собственной шкуре и "традиции" ВС РФ, заключающиеся в царящем там пренебрежении человеческой жизнью и достоинством, и реальное отношение современных "денацификаторов" ко всем, кто по цвету кожи, религиозным убеждениям или традициям никак не может быть отнесен к "русским".

"Относились к нам, как к собакам. У нас не хватало еды, и россияне нас избивали", – рассказал журналистам Sky News завербованный в ВС РФ 35-летний Ганеш, которому удалось дезертировать и вернуться домой. По его словам, россияне бросали вперед наемников из Непала и Индии, а также российских заключенных из штурмовых подразделений "Шторм Z". После этого в атаку шла российская пехота", – отмечает "Хочу жить".

Украина точно знает о минимум 801 непальском наемнике, воевавшем или воюющем против Украины. По меньшей мере 31 из них погиб, однако реальное число, вероятно, значительно выше. Еще 10 непальцев находятся в украинском плену.

"Никаких официальных запросов со стороны России о желании вернуть их по обмену до сих пор не поступало", – уточнили в "Хочу жить".

Для властей Непала также не остается секретом то, что Россия активно и цинично вербует непальцев в штурмовые подразделения – и они этому противодействуют.

"Еще в декабре 2023 года МИД Непала призвал Россию прекратить вербовку своих граждан, вернуть тела шестерых погибших в Украине непальцев и выплатить компенсации их семьям. Стоит ли говорить, что ничего этого не было сделано, так как Россия понимает только язык силы? В результате с января 2024 года Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России – именно по этим документам ранее и происходила вербовка. В 2024 году в Непале были задержаны 22 человека, подозреваемых в работе на российскую вербовочную сеть", – рассказали в проекте.

Информацию о боевиках из других стран в рядах оккупационной армии можно найти по хештегу #наемники_ВС_РФ.

Также в "Хочу жить" традиционно обратились к российским оккупантам, готовым сдаться в плен, чтобы не погибнуть в бессмысленных кровавых российских штурмах.

Сделать это можно с помощью Telegram-бота t.me/spasisebyabot, позвонив по номерам +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) или написав в Telegram или WhatsApp на один из номеров: +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Напомним, в начале мая в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что наемники из Непала массово дезертируют из российской армии. Причина – в огромных потерях в "мясных штурмах" и жестоком отношении полевых командиров. Оккупанты безуспешно ищут беглецов на захваченных территориях Луганщины, а самим дезертирам вернуться домой самостоятельно сложно, к тому же они опасаются, что на родине их ожидает наказание за участие в военных действиях против Украины.

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