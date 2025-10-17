'Относятся как к скоту': пленный оккупант пожаловался на своих командиров и рассказал о больших потерях армии Путина. Видео

Командование относится к российским оккупантам, которые участвуют в штурмах в Украине, "как к какой-то скотине", а незаконные поборы денег – это их любимое занятие. Военнопленный российский солдат пожаловался на регулярные избиения, бессмысленные задачи и большие потери в рядах ВС РФ.

Об этом рассказал Алексей Моргун – 38-летний участник "СВО", который попал в украинский плен. Он дал интервью в рамках проекта "Хочу найти".

Информация об оккупанте

Моргун Алексей Юрьевич родился 28.04.1987.

Является военнослужащим 114-го мотострелкового полка сухопутных войск России (в/ч 24776).

сухопутных войск России (в/ч 24776). Родом из города Спасск-Дальний Приморского края.

Приморского края. В плен был захвачен в июле 2025 года в Донецкой области.

Что рассказал военнопленный

Задачи, которые ему ставили командиры, он описал как "иди туда – не знаю куда, сделай то – не знаю что". "Ничто не объясняют, ничто не говорят", – сказал россиянин.

Он заявил, что уже в первые дни понял настоящее отношение командиров к личному составу. Более того, их постоянно заставляли платить деньги – якобы для того, чтобы закрыть те или иные потребности. "На полигоне, когда я был, приехали молодые. Они по 200, по 300 тысяч скидывались!.." – возмутился оккупант.

Моргун признался, что ушел в СОЧ, прятался неделю, пока его не поймала военная полиция. "Привезли на полигон, сломали нос! Командиры, приближенные люди к командирам. Пи***** (избивали. – Ред.) кого дубинкой, кого плеткой, даже брусом пятеркой! Было дело..." – поплакался российский захватчик.

Когда отправили на позиции, он видел много погибших. По словам военнопленного, лесополосы, где лежали тела российских военнослужащих, просто поджигали, чтобы не нужно было вытаскивать мертвых.

"Алексей Моргун находится в Украине в статусе военнопленного. Его близкие могут обратиться в проект "Хочу найти", получить подтверждение факта плена и созвониться с Алексеем, чтобы добиться его возвращения домой", – указала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Главном управлении разведки Мо Украины опубликовали радиоперехват, в котором российский оккупант жаловался на отсутствие ротаций даже для раненых. Себя и своих сослуживцев он называл "инвалидами с одним автоматом".

– В другом перехвате разговора военнослужащий ВС РФ плакался, что у него с товарищами "два уха на троих".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!