'Ото защитили Донбасс': жители Белгорода жалуются на последствия собственной агрессии

В российском Белгороде, по словам ведущего местного оппозиционного канала "Пепел" Никиты Парменова, последние две недели атаки по инфраструктуре города стали реже. Тем не менее, в городе продолжаются блэкауты, местные жители жалуются на отсутствие коммунальных услуг – и понимают, что это лишь последствия российской агрессии против Украины.

Видео дня

Об этом свидетельствует очередной перехват обычных телефонных разговоров горожан Белгорода. Перпехоп 27 марта был обнародован Главным управлением разведки МО Украины.

"В который раз российская пропаганда с треском разбивается о реальность. Жители приграничного Белгорода, которые еще вчера грезили кремлевским "блицкригом", сегодня обсуждают цену своей поддержки агрессивной войны. Иллюзия "защиты", которой Кремль годами кормил своих граждан, окончательно развеялась. Белгородцы уже не сдерживают отчаяния от того, что "спецоперация" превратилась в катастрофу для них самих", – отмечают в ГУР.

Страшная Баба-Яга

"Да, фиганят Белгород по страшному, ужас тихий, что делается. Холодно, нет ни воды, ни света. Издевательство над людьми, уничтожение людей прямо. Вот защитили Донбасс – защите Донбасса уже 4 года будет", – жалуется жительница города своему визави.

А особый ужас у нее вызывает гул украинских беспилотников. Причем, судя по словам женщины, она уже разбирается в типах БПЛА, по крайней мере, на слух отличает бомбер "Баба-Яга" от обычных FPV-дронов.

"Ночью же над нами "Баба-яга" летала. Да, гудит, и гудит над домами, Коль, страшное", – рассказывает горожанка.

Возвращение войны

"Пока кремлевские главари сидят в бункерах, обычные россияне замерзают в многоэтажках без отопления и света, осознавая, что война, которую они развязали, наконец вернулась по адресу", – отмечают в ГУР и напоминают, что "каждый сторонник агрессивной войны против Украины, рано или поздно почувствует ее последствия на себе".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгороде ночью 15 марта, уже после полуночи в очередной раз объявили ракетную опасность. Сразу после этого в городе прогремело несколько мощных взрывов, причем одновременно с ними в городе исчезли свет, водо- и теплоснабжение.

А в последнее время местный "губернатор" Гладков жалуется на массовые отключения интернета в регионе, из-за чего "местные власти" якобы не могут своевременно предупреждать о воздушной опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!