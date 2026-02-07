'Отправить кого-то в ЦПАУ за деньги': Флеш рассказал о попытках россиян активировать терминалы Starlink

Подключение к спутниковой связи Starlink на территории Украины только зарегистрированных и авторизованных терминалов позволило полностью лишить российских агрессоров возможности использовать технологии SpaceX в войне. Причем россияне пытаются найти способы, как активировать заблокированные для них терминалы Starlink.

Военное руководство украинских защитников знает и об этих попытках захватчиков, и как им противодействовать. Об этом рассказал новый советник министра обороны, эксперт в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Банальные идеи

"Противник ищет варианты активации Старлинков. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальные: отправить кого-то в ЦНАП за деньги; воспользоваться фиктивным ООО; снять терминал с дрона-трофея и т.д.", – рассказал эксперт.

По его словам, в командовании ВСУ "продумывали как риски, так и противодействия" еще до начала процесса блокирования вражеских терминалов. Поэтому Сергей Бескрестнов предостерег потенциальных предателей, которые могут попытаться помочь оккупантам, от таких действий.

"Все эти Старлинки мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение, и не малое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", – отметил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, что когда командование ВСУ и Минобороны обратилось непосредственно к основателю SpaceX Илону Маску, он согласился помочь Украине с блокировкой терминалов врага. И в конце января процесс блокировки начался.

А уже 2 февраля новый глава Минобороны Михаил Федоров заявил о запуске верификации терминалов Starlink в Украине. Он сообщил, что на территории страны будут работать исключительно проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные будут отключены для борьбы с использованием Starlink российскими захватчиками.

После этого Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что оккупанты остановили штурмы на многих участках фронта из-за массового отключения спутниковой связи Starlink. Он назвал ситуацию "катастрофой" для врага.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Федоров подтвердил, что терминалы Starlink, которые россияне использовали в войне против Украины, уже заблокированы, а регистрация украинских терминалов, в том числе и через ЦПАУ, продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!