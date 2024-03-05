Отправка западных войск в Украину не нарушит международных правил, – президент Чехии

Страны-партнеры могут законно отправить свои войска на территорию Украины. Однако речь идет не об участии в боях, а о помощи в "небоевом взаимодействии".

Об этом 5 марта заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Праге, передает Novinky.cz. Глава Чешской Республики отметил, что Запад "не должен закрывать возможности поддержки" Украины.

Павел призвал к расширению форм помощи, в том числе к возможному присутствию иностранных войск на территории Украины. Он подчеркнул: Европа должна играть более важную роль в сдерживании Российской Федерации.

"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине... Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно", – заявил президент Чехии.

Он объяснил, что ситуация будет идентичной с той, когда, например, украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов заграницей или в Украине.

"Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной", – подчеркнул политик. Возможная миссия не является нарушением каких-либо международных правил, добавил он. Дискуссия об этом еще на начальном этапе, но ее следует продолжать.

"От нас зависит, какую форму помощи мы выберем", – сказал глава Чешской Республики.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия. Сейчас не время проявлять трусость.

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