'Отправляют на верную смерть': оккупант пожаловался, что командование РФ заставляет солдат копать себе могилы после отказа от штурма. Видео

Российский военный Кирилл Степаненко пожаловался на свое командование, которое заставляет солдат копать себе могилы после отказа идти в штурм. Он рассказал, что в ходе последней попытки наступать, половина взвода была убита, также многие военнослужащие получили ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра". Захватчик подчеркнул, что командование отдает преступные приказы и отправляет личный состав на убой.

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"Российский военнослужащий Кирилл Степаненко из 3-й штурмовой роты 38-й омсбр ВС РФ записал обращение, в котором пожаловался на большие потери и показал сослуживцев, которых заставили копать яму для самих себя после того, как они отказались умирать в мясном штурме", – говорится в сообщении.

Степаненко рассказал, что солдаты РФ во время штурмовых действий сталкиваются с большим количеством украинских дронов и другим вооружением и не имеют поддержки.

"Наше командование принимает неадекватное решение, отправляя нас на верную смерть. Там очень много дронов и вооружения. И никакого прикрытия нет. Не хочется участвовать в мясном штурме", – пожаловался оккупант.

В своем обращении он показал своих побратимов, которые вынуждены были отойти во время штурма.

"Половину взвода задвухсотили, еще половину затрехсотили, кто остался – откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по своим морально-волевым качествам не может идти в наступление, кто-то – по состоянию здоровья", – рассказал Степаненко.

Российскому диктатору безразлично на своих солдат

Как отметили в Telegram-канале, российскому диктатору Владимиру Путину безразлично на своих военных, поэтому подобные случаи будут случаться и в дальнейшем.

"Бессмысленный конвейер смерти продолжает работать. Его (Путина. – Ред.) просят остановить все, но дедушка не хочет. Дедушке нравится движуха, а сколько погибнет таких Степаненко – его не волнует", – указано в сообщении.

Напомним, ранее офицер российской армии пожаловался на уровень потерь, к которым приводят удары украинских БПЛА на фронте. По подсчетам военных медиков РФ, речь идет о примерно 75% от общего количества потерь оккупантов. В то же время он признал, что боевые действия меняются и технический прогресс не стоит на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обнародовали обновленную информацию о потерях среди срочников армии РФ, которые были привлечены к войне против Украины. В частности, известно о ликвидации по меньшей мере 217 россиян, которые родились после 1999 года, то есть за время пребывания у власти диктатора Путина.

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