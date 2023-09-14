'Отправьте в Украину больше танков и боеприпасов': раненый немецкий волонтер обратился к правительству ФРГ. Видео

Немецкий волонтер Рубен Мавик, который получил ранения в результате российского обстрела в районе Бахмута на Донетчине, призвал передать Украине больше оружия. Он обратился к правительству Германии с призывом помочь украинской армии, ведь война в Украине далека от окончания.

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Он попросил у Берлине больше танков и боеприпасов для Сил обороны Украины. Об этом пишет издание The Telegraph. В сети также опубликовали видеообращение Мавика, который находится в одной из больниц в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу сказать им, чтобы они прислали больше помощи. Больше всего. Отправьте больше танков украинской армии, отправьте больше боеприпасов. Эта война не закончена, она далека от завершения", – сказал он.

Мавик сказал, что работал волонтером в Украине, потому что "необходимо бороться с несправедливостью".

"Надеюсь, я не стану инвалидом, надеюсь, что ко мне вернется слух", – сказал он.

Как сообщалось ранее, Рубен получил тяжелые осколочные ранения и ожоги, но его состояние стабильное. Вместе с другими волонтерами гуманитарной организации Road to Relief ("Дорога помощи") он попал под обстрел со стороны оккупационной армии России в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области.

Это произошло 10 сентября. В результате инцидента погибли двое волонтеров – 32-летняя Эмма Игуаль (гражданка Испании) и Энтони Игнат (гражданин Канады).

Оккупанты открыли огонь по машине организации, которая ехала из Славянска в направлении Бахмута. От прямого удара транспортное средство перевернулось и загорелось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия передала Украине новую партию военной помощи. В него вошли два танка для разминирования Wisent 1, 20 боевых машин пехоты Marder, разведывательные дроны и системы обнаружения БпЛА, а также артиллерийские боеприпасы 155-мм калибра.