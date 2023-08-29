'Отрабатывали групповую слетаность': в Воздушных силах рассказали обстоятельства авиакатастрофы на Житомирщине

Столкновение двух самолетов L-39 в Житомирской области, произошедшее 25 августа, фактически произошло на старте. Тем не менее, точные обстоятельства этой трагедии будут объяснены после завершения расследования Государственным бюро расследований.

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Об этом в интервью "Суспільному" рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что речь идет о выполнении пилотами боевой задачи.

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставила им часть", – отметил Игнат.

Что это за задача, он отказался детализировать.

Как отметил Игнат, самолеты L-39 находят применение не только в обучающих полетах, но и в разнообразных задачах выполнения различных миссий.

"У нас сейчас почти по всей территории страны почти все вылеты боевые, потому что идет война", – добавил спикер.

Юрий Игнат сообщил, что в момент инцидента трое пилотов, находившихся на двух самолетах, осуществляли маневры в паре.

"Полеты на групповую взлетаемость – это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен для того, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг у друга в групповой взлетаемости, тем они могут быть менее заметны на радарах врага", – отметил он.

Игнат добавил, что назвать причину трагедии сложно.

"Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться – бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", – подчеркнул спикер Командования Воздушных сил.

Как писал OBOZREVATEL:

25 августа в небе над Житомирщиной произошла трагедия. Во время выполнения боевой задачи столкнулись L-39. Все трое пилотов погибли, сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Официально об этом было объявлено на следующий день, 26-го числа.

В Воздушных силах ВСУ назвали имена троих украинских пилотов, погибших 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Кроме капитана Андрея Пильщикова (позывной Juice), небесными ангелами стали майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

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