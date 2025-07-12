Отработал МиГ-29: украинская авиация уничтожила последнюю переправу армии РФ на Запорожье. Видео

Экипаж украинского истребителя МиГ-29 нанес результативный удар по переправе российской оккупационной армии на оккупированной части Запорожской области. Попадание было в Васильевке.

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Вражеская переправа была уничтожена точным сбросом авиабомб GBU-62. Кадры этой атаки были опубликованы в Telegram-канале "Соняшник".

"Как можно увидеть на видео, попытки врага пересечь данный участок уже были, однако наши казаки е***ат эту нечисть всеми силами", – отметили там.

Сообщается, что такие удары стали возможны в результате систематического уничтожения российских систем ПВО, в частности ЗРК "Бук", украинскими военными.

"Особенность местности такова, что это был единственный мост на единственной качественной асфальтированной дороге, которая обеспечивает российскую группировку войск, которая с конца июня возобновила наступление в районе населенного пункта Каменское", – отмечает "Милитарный".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее истребитель МиГ-29 авиации Воздушных сил ВСУ нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по объектам российских оккупантов на территории Запорожской области. Среди прочего, были поражены пункт управления и склад армии захватчиков.

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