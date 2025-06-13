Истребитель МиГ-29 на Запорожском направлении поразил пункт управления БПЛА врага и склад БК. Видео

Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил ВСУ нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по объектам российских оккупантов на территории Запорожской области. Среди прочего, были поражены пункт управления и склад армии захватчиков.

Видео дня

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. На предоставленных украинскими защитниками кадрах видно, как истребитель МиГ-29 сначала заходит на определенные цели, после чего в двух зданиях происходят мощные взрывы.

Над местом удара сразу поднялись клубы огня и дыма.

Как отметили в Воздушных силах, управляемыми авиабомбами, которые передали Украине западные союзники, был уничтожен пункт управления операторов БпЛА противника и вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы", – добавили в ВС.

Когда и чем именно было нанесено поражение, военные не уточнили. Возможно, речь идет о высокоточных управляемых авиабомбах JDAM-ER.

Впервые об использовании "эффективных аргументов" JDAM-ER в Украине сообщалось в марте 2023 года, тогда это оружие поставлялось из США. В конце 2024 года эти бомбы украинцам также передавала Австралия.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1220 российских оккупантов, а также обезвредили 229 единиц их военной техники и вооружения.

Таким образом, по состоянию на 13 июня общие потери личного состава войск РФ в этой войне достигают 1 001 560 захватчиков.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потери России в миллион солдат и призвал к усилению санкций против агрессора. Он подчеркнул, что нужно быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу: страну-агрессора, которую не волнуют жизни ее граждан, нельзя склонить к миру уговорами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!