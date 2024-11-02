В Австралии подтвердили, что поставляли Украину планировочные авиабомбы JDAM-ER: детали

В субботу, 2 ноября, стало известно о том, что Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были выведены из службы Королевских ВВС страны.

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Об этом сообщает Australian Defence Magazine. Отмечается, что согласно плану министерства обороны, обнародованному 30 октября, об управляемом вооружении и взрывоопасных боеприпасах, оказалось, что Австралия вывела из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER отечественного производства.

Теперь ADM может подтвердить, что, по крайней мере, часть этого оружия позже была передана Украине в рамках поддержки Австралии. Однако неизвестно, когда это произошло.

Издание отметило, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда это оружие было поставлено в США.

А уже в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что снабжала Украиной неуточненные боеприпасы класса "воздух-земля".

"Мы также имели возможность объявить сегодня, что мы предоставили Украине высокоточные боеприпасы "воздух-земля"", - заявил министр обороны Ричард Марлз во время визита в Киев.

Справка

JDAM-ER была разработана Defence Science and Technology Group (DSTG) в начале 2000-х в сотрудничестве с Boeing и Ferra Engineering. Сейчас Ferra Engineering производит комплект согласно соглашению с Boeing, которое истекает в 2028 году.

The Joint Direct Attack Munition – это хвостовой комплект наведения, который превращает имеющиеся неуправляемые бомбы свободного падения в точные, "умные" боеприпасы для неблагоприятных погодных условий. С добавлением новой хвостовой части, содержащей инерциальную навигационную систему и блок управления наведением системы глобального позиционирования, JDAM улучшает точность неуправляемых бомб общего назначения при любых погодных условиях.

JDAM – это управляемое оружие класса "воздух-поверхность", позволяющее использовать точное оружие класса "воздух-поверхность" против высокоприоритетных фиксированных и перемещаемых целей истребителей и бомбардировщиков. Наводки облегчены благодаря системе управления хвостом и системе GPS с поддержкой INS. Навигационная система инициализируется путем выравнивания передачи от самолета, который обеспечивает вектор позиции и скорости от систем самолета.

После выхода из самолета JDAM автономно перемещается в определенные координаты цели. Координаты цели могут быть загружены в самолет перед взлетом, вручную изменены экипажем перед выпуском оружия или автоматически введены по целеуказанию с помощью бортовых датчиков самолета. В самом точном режиме система JDAM обеспечит круговую погрешность оружия, вероятно, 5 метров или менее во время свободного полета, когда данные GPS доступны. Если данные GPS отклонены, JDAM достигнет 30-метрового CEP или меньше для продолжительности свободного полета до 100 секунд посредством передачи качества GPS из самолета.

JDAM можно запускать с очень низкой до очень большой высоты при погружении, подбрасывании или подъеме, а также в прямолинейном и горизонтальном полете с доставкой по оси или вне нее. JDAM позволяет наводить несколько видов оружия на одну или несколько целей в один проход.

Ранее сообщалось, что Австралия объявила о намерении передать Украине 49 танков Abrams. Это часть пакета военной помощи на сумму 245 млн. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года Австралия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 250 млн. долларов. Это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны.

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