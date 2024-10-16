Австралия передаст Украине 49 танков Abrams: какой нюанс нужно знать

Австралия объявила о намерении передать Украине 49 танков Abrams. Это часть пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов.

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Важное решение будет объявлено министром оборонной промышленности страны Пэтем Конроем на заседании министров обороны НАТО в Брюсселе. Об этом пишет ABC News.

Да, Австралия планирует вывести из эксплуатации несколько десятков американских танков Abrams, и именно эти модели будут направлены в Украину.

"Мы стоим бок о бок с Украиной в ее борьбе против незаконного вторжения России. Эти танки обеспечат большую огневую мощь и мобильность Вооруженным силам Украины и дополнят поддержку, оказываемую нашими партнерами украинским бронетанковым бригадам – Австралия неизменно поддерживает Украину", – заявил Конрой в Лондоне.

Конрой отметил, что в условиях сложной геостратегической ситуации важно сотрудничать с международными партнерами по противодействию агрессии и защите глобального порядка, основанного на правилах.

Для передачи Австралией своих устаревших танков Abrams "третьей стране" требовалось разрешение Соединенных Штатов в соответствии с их Правилами международной торговли оружием (ITAR), несмотря на то, что в прошлом году Вашингтон отправил на Украину 31 собственный танк M1A1.

Украинский военный консультант Джей Си Додсон, помогавший в начальных переговорах о передаче австралийских танков Abrams, говорит, что машины должны прибыть на линию фронта скорее привычного.

Ранее бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как работают на фронте американские танки Abrams. Уже больше месяца они разбирают на молекулы российских захватчиков и их технику.