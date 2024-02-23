Разбирают российских захватчиков на молекулы: ВСУ впервые показали применение танков Abrams на фронте. Видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как работают на фронте американские танки Abrams. Уже больше месяца они разбирают на молекулы российских захватчиков и их технику.

Соответствующее видео показали у Telegram 47-й омбр. Отмечается, что эта техника очень живучая. Благодаря расположению боекомплекта за пределами башни в специальной задней нише, при поражении энергия взрыва идет вверх, а многослойная броня спасает экипаж.

"И пока российские оккупанты пытаются понять, где танки Abrams, танкисты 47 отдельной механизированной бригады уже более месяца разбирают российских захватчиков и их технику на молекулы", – отметили военные.

Напомним, в сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что американские танки Abrams уже прибыли на территорию Украины и готовятся усилить бригады. Однако до сих пор информации об их применении практически не было.

В январе 2024 года издание Forbes сообщило, что военные силы обороны Украины комбинированно используют советскую и западную бронетехнику на фронте. В частности, на передовой появились танки М-1 Abrams, переданные Украине Вашингтоном. Этой техники, как отмечается, в ВСУ небольшое количество, однако оно стало очень полезным на фронте.

У танков Abrams лучшие сенсорные возможности среди всех танков на вооружении Украины. Поэтому М1 Abrams прежде всего следует рассматривать не столько как танк, сколько как сенсорную платформу.

Кроме того, существует вероятность, что полученные Украиной американские танки и БМП оснащены бортовой системой Blue Force Tracker, регистрирующей на цифровой карте расположение дружеских сил.

Танки Abrams могут развивать скорость до 72 км/ч на дорожном покрытии и до 48 км/ч по пересеченной местности. С выключенным регулятором хода максимальная скорость может достигнуть 97 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Первая заместитель помощника госсекретаря США посол Юри Ким отметила, что США желают, чтобы Украина выиграла войну, а не просто оградила себя от российской агрессии. Ведь победа Украины в войне со страной-агрессором Россией отвечает интересам национальной безопасности Америки.

– В Пентагоне отметили, что первый пакет с новой военной помощью Украине от США будет содержать оружие, наиболее актуальное для нужд Сил обороны. Однако для этого необходимо, чтобы американский Конгресс проголосовал за дальнейшее финансирование.

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