Отработали беспилотники СБУ: появились новые подробности поражения НПС 'Калейкино' в Татарстане

Громкую "бавовну" на главной российской нефтеперекачивающей станции (НПС) "Калейкино" вблизи Альметьевска в Татарстане устроили в ночь на 23 февраля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины. Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщили OBOZ.UA источники в СБУ. Они отметили, что резервуары с нефтью продолжают пылать на территории станции.

Во время атаки беспилотников СБУ на НПС "Калейкино" прозвучало шесть мощных взрывов, после чего начался масштабный пожар.

Расстояние от границы Украины до НПС – более 1300 километров.

"СБУ системно работает над урезанием добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", – сообщил информированный источник в СБУ.

Атака на "Калейкино"

Напомним, этой ночью дроны совершили масштабный налет на нефтеперерабатывающую станцию Татарстана. Жители Альметьевска сообщили о серии мощных взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками в небе.

Вскоре после этого в одном из районов города начался сильный пожар, а над горизонтом поднялись столбы густого дыма. На место выехало много машин МЧС РФ. Соответствующие кадры россияне публиковали в сети.

НПС "Калейкино" – это главная нефтеперекачивающая станция, принадлежащая АО "Транснефть – Прикамье" (одному из региональных подразделений РАО "Транснефть"). Она обслуживает магистральные нефтепроводы этой компании и обеспечивает перекачку сырой нефти в различные направления трубопроводов.

Именно на НПС в Калейкино сходятся потоки нефти с месторождений Поволжья и Западной Сибири. Далее нефть подается в магистральный трубопровод, который идет на запад.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Объект, расположенный в районе поселка Волна, атаковали дроны Центра спецопераций "Альфа".

