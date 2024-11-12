Отработали Силы беспилотных систем: в Генштабе рассказали подробности ночной атаки на нефтебазу в Белгородской области РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил факт поражения Силами обороны склада горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской области. Речь идет о нефтебазе Старого Оскола.

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В Генштабе ВСУ отметили, что по нефтебазе отработали подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Продолжение следует, пообещало оккупантам командование ВСУ.

В частности, Силы беспилотных систем отработали по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол. Рядом со складом ГСМ также находится военный аэродром оккупантов.

"Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар", – отметили в Генштабе.

Поражение подобных объектов "создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", пояснили в командовании ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, это произошло в Белгородской области ночью 12 ноября. Власти региона заявили об атаке дронов на нефтебазу: беспилотник якобы взорвался над заводом, после чего там начался пожар.

Также местные власти утверждают, что обошлись без пострадавших.

В минобороны захватчиков отчитались, будто в ту ночь российская ПВО "сбила над разными регионами" 13 БПЛА, девять из которых – именно над Белгородщиной.

Напомним, что в ночь на 8 ноября дроны ГУР МО Украины также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Была поражена одна из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.

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