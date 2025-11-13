Отработали точно: пограничники поразили вражескую гаубицу Д-20 на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Бойцы пограничного подразделения "Стальной кордон" уничтожили гаубицу оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. Операцию осуществили с помощью оптоволоконного дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Видео подготовки операции и поражения гаубицы обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

Точным ударом дрона с оптоволоконным управлением украинские военные вывели из строя российскую гаубицу Д-20.

Что известно о гаубице Д-20

Гаубица Д-20 – советская 152-мм прицепная пушка-гаубица, которая транспортируется с помощью тягача. Оружие разработали после Второй мировой войны. На Западе стало известно с 1955 года.

Это первая 152-мм пушечная система, с полуавтоматическим клиновым затвором с вертикальным перемещением клина. Д-20 находится на вооружении по крайней мере в 13 странах, среди которых, в частности, Украина и Россия.

Длина ствола гаубицы – 34 калибра. Максимальная дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом составляет около 17-19 км. Скорость стрельбы достигает 5-6 выстрелов в минуту

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и продолжают эффективно сдерживать российские силы на Лиманском направлении. Враг пытается прорываться за переднюю линию малыми штурмовыми группами, но наталкивается на профессиональное сопротивление украинских защитников.

Также сообщалось, что пограничники-операторы БПЛА РУБпАК Aquila бригады "Стальной кордон" ликвидировали позиции оккупантов. В активе украинских защитников оказались сразу 5 укрытий российских оккупантов. Вместе с этими позициями был уничтожен личный состав российской оккупационной армии.

