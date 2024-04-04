Отработали точно: пограничники зачистили укрытие оккупантов на Новопавловском направлении. Видео

Украинские пограничники показали, как зачистили тайник оккупанов на Новопавловском направлении. Вражеские штурмовики после неудачной атаки пытались спастись, однако "карма" догнала их и в укрытии.

Видео момента боя 4 апреля опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы. Как говорится в сообщении, оккупанты пошли шурмом на один из опорных пунктов в Донецкой области, однако получили отпор от защитников Украины.

Бойцы Волынского пограничного отряда отбили атаку и враг начал отступать.

Шестеро из оккупантов спрятались в укрытии.

Там захватчиков и расстреляли в упор, рассказали в ГПСУ.