Отработали точно: украинские артиллеристы уничтожили полевой склад БК и БРЭМ оккупантов. Видео

Защитники Украины превратили в пепел крупный полевой склад БК армии РФ, где оккупанты накапливали артиллерийские снаряды. По позициям врага отработали украинские артиллеристы.

Поражение склада они показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

По врагу отработали бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

"Артиллеристы 40 ОАБр уничтожили очередной вражеский полевой склад БК и вражеский БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Благодаря работе артиллеристов все это теперь превратилось в пепел.

Вечером 15 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В то же время ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили два вражеских танка. Это произошло на севере Харьковской области, где идет наступление российских оккупационных войск РФ.

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