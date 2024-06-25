Отработали точно: защитники уничтожили два ЗРПК 'Панцирь-С1' на Харьковском направлении. Фото

Защитники Украины уничтожили очередные зенитные ракетно-пушечные комплексы оккупантов в приграничном районе. Два ЗРПК "Панцирь-С1" сожгли на Харьковском направлении ракетчики ВСУ в сотрудничестве с бойцами Национальной гвардии.

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Последствия были запечатлены на фото аэроразведки. В частности, их опубликовали в Telegram-канале Третьей бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана.

Отмечается, что позиции оккупантов с зенитными комплексами выявили аэроразведчики этой бригады.

Они навели на вражескую технику огонь подразделения ракетных войск Сил обороны Украины. Так, совместными усилиями были поражены и выведены из строя две боевые машины россиян.

"Панцирь-С1" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. Стоимость одной единицы такой техники составляет около $15 миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня ВСУ поразили пусковую установку "Панциря-С1" под Белгородом. Этот ЗРПК стал второй единицей такой техники, которую защитники обезвредили в Белгородской области РФ за двое суток.

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