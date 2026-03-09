Отработали ювелирно: украинские военные 'вслепую' подорвали танк оккупантов на Харьковщине. Видео

Воины Третьей штурмовой бригады провели "техно-штурм" на Харьковщине. Они атаковали оккупантов с помощью наземных роботизированных комплексов, уничтожив танк и живую силу вражеской армии.

При этом завершающий этап операции операторам НРК пришлось проводить фактически вслепую. Почему и как это происходило – рассказали и показали в Telegram-канале 3 ОШБр.

Подробности операции 3 штурмовой бригады

В 3 ОШБр недавно проведенную операцию по поражению вражеской брони и пехоты назвали "ювелирной" – и небезосновательно. Ведь защитники провели ее фактически вслепую.

"Это кадры с техно-штурма Третьей штурмовой на Харьковщине. Во время движения НРК-камикадзе на рубеж противник начал хаотичную атаку сбросами и FPV. Несколько ударов — и в разгаре операции камеры двух роботов почти одновременно вышли из строя. Оккупанты уже надеялись на "слепую зону", но для бойцов подразделения ударных НРК "NC13" отсутствие камер — не помеха, а лишь новый уровень сложности", – говорится в сообщении.

Когда операторы обоих НРК потеряли "глаза" – операцию они не остановили. Дальше технику защитники вели, ориентируясь на картинку, которую давал поднятый в воздух БпЛА Mavic.

В итоге им удалось завести НРК вплотную к танку – и взорвать его вместе с вражескими пехотинцами, прятавшимися под "броней".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны отминусовали 750 оккупантов, 70 артсистем и десантный катер армии России. Также враг потерял три танка, десять боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, 2224 беспилотных летательных аппарата, 188 единиц автомобильной техники.

