Минус 750 оккупантов, 4 средства ПВО и 70 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям армии России

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 750 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 274 тыс. 40 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 9 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 745), 10 боевых бронированных машин (24 167), 70 артиллерийских систем (38 129), две РСЗО (1 675), четыре средства ПВО (1 326), 2 224 БпЛА оперативно-тактического уровня (166 640) и один корабль (31).

Также уничтожено 188 единиц автомобильной техники и автоцистерн (82 289).

За сутки Россия потеряла 2 502 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 403 крылатые ракеты, две подводные лодки, 4 083 единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе заявили, что Силы обороны поразили ЗРГК "Панцирь-С1", катер БК-16 и пункты управления врага. Удары были нанесены как на ВОТ Украины, так и на территории РФ.

Также ВСУ разбили дронами бронированную колонну оккупантов на Гуляйпольском направлении, а на Курщине десантники уничтожили российскую радиолокационную станцию "Гармонь".

Тем временем украинские дроны поразили российский ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель".

