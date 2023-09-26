'Отслеживали в реальном времени': в Румынии осудили российскую атаку на припортовую инфраструктуру Одесщины

Министерство национальной обороны Румынии во время воздушной атаки на Украину 26 сентября отслеживало ситуацию вблизи своих границ в режиме реального времени. Ведомство "решительно осудило" неоправданные и незаконные нападения.

Об этом говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Х (exTwitter). Дроны-камикадзе Shahed государства-террориста РФ нанесли удар по паромной переправе через Дунай на границе Украины с Румынией.

Прилет пришелся по паромной переправе Орловка – Исакча, с места происшествия был виден пожар. В результате происшествия пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. Автомобильный транспорт временно переориентирован через ближайшие пункты.

"Во время российских атак на украинские объекты и гражданскую инфраструктуру, которые состоялись вчера вечером, Министерство национальной обороны отслеживало воздушную обстановку вблизи национальных границ в режиме реального времени. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки", – написали в ведомстве.

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Напомним, 13 сентября в Румынии обнаружили обломки дрона после ночной российской атаки на Одесщину. Тогда Минобороны Румынии сообщило, что тоже в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку.

Главу дипломатической миссии РФ снова вызвали в румынский МИД. В ведомстве выразили "решительный протест" против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. В МИД Румынии назвали эти российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями, а также проинформировали о них НАТО, поскольку страна является членом Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 сентября Румыния объявила о закрытии неба в 30-километровой зоне вблизи границы с Украиной. Запрет на полеты касается самолетов и беспилотников в северной области Добруджа между дунайскими портами Сулина и Галац.

– Жителей Румынии во время атаки РФ на Украину 13 сентября призвали спрятаться в укрытиях. Их предупредили об угрозе падения объектов с неба.

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