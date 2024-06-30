Отсрочка от мобилизации из-за сломанной руки: возможна ли и при каких условиях

В Украине во время мобилизации определенные категории граждан могут претендовать на отсрочку от призыва на военную службу. Например, по состоянию здоровья военнообязанные могут быть признаны временно непригодными на полгода-год.

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Человек может попасть в этот список из-за перелома руки (сломанная кость), но это не дает права на отсрочку. Это следует из объяснения юриста Андрея Топчия.

Он подчеркнул, что согласно ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыва на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

Такое нарушение здоровья как перелом конечности содержится в ст. 78 Расписания болезней и состояний, утвержденного Приказом МОУ №402 "О военно-врачебной экспертизе".

Вместе с тем постановление "Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев" принимается во время действия военного положения на основании статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76б, 77б, 81 Расписание болезней только в случаях, когда для восстановления пригодности требуется срок от 6 до 12 календарных месяцев.

"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации вследствие перелома костей отсутствуют", – уверяет юрист.

Больше деталей он не предоставил. Но вероятно здесь речь идет о том, что перелом руки у человека заживает быстрее, чем полгода.

По наблюдениям врачей, в целом для восстановления кости у взрослого требуется от трех до пяти недель (т.е. 1,5 месяца), а у лиц старшего возраста, если речь идет о реабилитации после перелома со смещением, процесс может занять полгода. Срок восстановления дееспособности конечности, имевшей перелом, зависит от каждого конкретного случая. В среднем процесс может занять несколько месяцев.

В то же время добавим, что и отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает исполнение воинского долга на определенный срок. Лица, получившие отсрочку, остаются на воинском учете.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также должники по алиментам.

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