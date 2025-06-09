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Отстреливали как в тире: z-военкоры скулят, что ВСУ морскими дронами уничтожили элитные подразделения армии РФ на "вышках Бойко". Фото и видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,9 т.
Отстреливали как в тире: z-военкоры скулят, что ВСУ морскими дронами уничтожили элитные подразделения армии РФ на 'вышках Бойко'. Фото и видео

В ночь с 6 на 7 июня в акватории Черного моря на самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-2", оккупированной противником, была уничтожена группа российского спецназа. Предварительно, операцию провели украинские надводные беспилотники.

Видео дня

На это пожаловались z-пропагандисты. Один из них утверждает, что в вышку прилетело несколько ракет "Нептун" и БЭКов.

Другой кремлевский блогер заявил: "Как только на вышку высаживаются наши спецы (причем высаживают именно спецов, квалификация которых уникальна), противник сразу начинает их уничтожение как в тире".

По его информации, для обстрела были задействованы крупнокалиберные пулеметы, от которых на СПБУ нет никакого укрытия, а также морские беспилотники с FPV-дронами. Какие именно потери были у страны-агрессора, неизвестно.

По словам первого пропагандиста, днем 7 июня, уже после этой атаки, к "Крым-2" приплыла российская "пиар-операция" аж на трех катерах проекта 03160 "Раптор". Это освещал один из популярных вражеских Telegram-каналов, а среди участников были российские захватчики из бригады "Эспаньола".

Оккупанты сняли пропагандистское видео и выдали оборудование, установленное на СПБУ, за украинские "средства спутниковой связи и радио мост", а также "узел связи и ретрансляции, который обеспечивал полеты БПЛА врага на Крымский полуостров".

Отстреливали как в тире: z-военкоры скулят, что ВСУ морскими дронами уничтожили элитные подразделения армии РФ на "вышках Бойко". Фото и видео
Отстреливали как в тире: z-военкоры скулят, что ВСУ морскими дронами уничтожили элитные подразделения армии РФ на "вышках Бойко". Фото и видео

"Тот случай, когда одним – красивые промо-кадры, а другим – практически гарантированная гибель", – пожаловался второй кремлевский блогер.

Отстреливали как в тире: z-военкоры скулят, что ВСУ морскими дронами уничтожили элитные подразделения армии РФ на "вышках Бойко". Фото и видео

Как ранее писал OBOZ.UA, Россия продолжает строительство защитных сооружений на аэродромах во временно оккупированном Крыму. Захватчики пытаются спрятать свою авиацию как минимум на четырех авиабазах.

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