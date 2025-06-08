В оккупированном Крыму заметили строительство укрытий для российских самолетов: спутниковые снимки

Страна-террорист Россия продолжает строительство защитных сооружений на аэродромах во временно оккупированном Крыму. Захватчики пытаются защитить свою авиацию как минимум на четырех авиабазах.

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Речь идет об аэродроме Кировское, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках. Об этом в социальной сети Х пишет OSINT-аналитик Def Mon.

По его информации, следы работ по строительству укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов в разных населенных пунктах оккупированного Крыма. Кроме того, подобные работы оккупанты осуществляют на территории РФ.

В частности, защитные сооружения захватчики создают в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке. Также активные строительные работы продолжаются на авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2".

OSINT-аналитик подчеркнул, что на аэродромах россияне создают тоннельные укрытия, укрепленные U-образные стены, а также пытаются защитить места для подготовки и запуска дронов-камикадзе типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня Служба безопасности Украины провела в России масштабную спецоперацию "Паутина" по уничтожению вражеской стратегической авиации. На территории страны-террориста было поражено более 40 самолетов, среди них А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

По данным СБУ, было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это была самая дальнобойная операция Украины. Наших людей, которые ее готовили, вовремя вывели с российской территории.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили потери российской авиации после масштабной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". В результате ударов на нескольких военных аэродромах на территории РФ был поражен 41 самолет.

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