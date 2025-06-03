Стратегические бомбардировщики и не только: в Генштабе назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина"

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил потери российской авиации после масштабной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", проведенной 1 июня 2025 года. В результате ударов на нескольких военных аэродромах на территории РФ был поражен 41 самолет.

Видео дня

В список уничтоженной техники входят не только обычные боевые самолеты, но и стратегические бомбардировщики, которые представляли ключевую угрозу с воздуха для украинских городов и объектов инфраструктуры. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 вторника, 3 июня.

"ВНИМАНИЕ! Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах РФ в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года. После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

Во время спецоперации "Паутина" дроны Службы безопасности Украины, кроме стратегических бомбардировщиков, уничтожили еще одну важную цель. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Цель была поражена на территории аэродрома "Иваново".

Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, операция "Паутина" не оставила без внимания мир. Военные, политические деятели и публичные лица из разных стран отмечали, что Украина сделала мир намного безопаснее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!