Отступление России из Крыма высмеивает опасения Запада по поводу эскалации – Аtlantic Сouncil

Вывод российских военных кораблей из временно оккупированного Крыма стал очередным свидетельством того, что, несмотря ни на что, Украина фактически выигрывает войну на море. Фактически отступление России из Крыма высмеивает опасения Запада по поводу эскалации.

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Об этом пишет Atlantic Council. На этой неделе российский флот вывел последний патрульный корабль из оккупированного Крыма, о чем сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, отметив исторический характер этого события.

Когда Россия начала блокаду украинских портов перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, немногие верили, что Военно-морские силы Украины смогут серьезно противостоять Черноморскому флоту РФ. Однако, как только начались боевые действия, стало ясно, что Украина намерена бороться за контроль над Черным морем до последнего.

С начала боевых действий после потопления флагмана российского флота "Москва" в апреле 2022 года Украина применила комбинацию собственных беспилотников и ракет вместе с западным дальнобойным оружием для нанесения сокрушительных ударов по российскому флоту. Особую роль в этой кампании сыграли крылатые ракеты от британских и французских партнеров, но самым эффективным оружием стали инновационные морские беспилотники Украины.

Отмечается, что результаты впечатляют. В начале полномасштабного вторжения Черноморский флот России составлял 74 военных корабля, большинство из которых были размещены в портах временно оккупированного Крыма.

Через два года Украине удалось потопить или повредить около трети этих кораблей. В конце 2023 года российские военные корабли начали поспешно переправляться из Крыма в Новороссийск. К марту 2024 года Черноморский флот России стал "функционально неактивным", согласно данным Министерства обороны Великобритании.

Достижение Украины в битве за Черное море имело существенные практические последствия. Оно нарушило российскую логистику, усложнило пополнение войск на юге Украины и ограничило возможности России бомбить Украину с военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами. Это также позволило Украине прорвать блокаду черноморских портов и восстановить коммерческое судоходство по новому морскому коридору.

Реакция России на поражения в Черном море имеет немаловажное значение для будущего. Хотя существовали опасения, что кремлевский диктатор Владимир Путин может принять радикальные меры, включая ядерное оружие, он просто приказал остаткам флота отступить.

"Готовность российского флота отступить из портов в Крыму стала насмешкой над так называемыми "красными линиями" Москвы и разоблачила пустоту путинских ядерных угроз. Тем не менее, международные союзники Киева все еще не желают делать очевидные выводы. Вместо этого, западная поддержка Украины продолжает определяться саморазрушительными опасениями эскалации", – пишет издание.

В течение двух с половиной лет партнеры Киева позволяли себя запугивать, отказываясь предоставлять Украине некоторые виды вооружения и устанавливая ограничения на удары по территории России. Это делается под предлогом предотвращения дальнейшей эскалации войны. Западные политики игнорируют показывающие доказательства: столкнувшись с решительным сопротивлением, Путин чаще отступает, чем идет на эскалацию.

Страх Запада перед эскалацией является эффективным оружием Путина, которое ограничивает военную помощь Украине и ее возможности наносить ответные удары по России. Это медленно подготавливает почву для возможной победы России в долговременной войне на истощение.

"Западные лидеры утверждают, что пытаются избежать провоцирования более масштабной войны, но именно это и произойдет, если они будут продолжать проводить ложную политику управления эскалацией и не смогут остановить Путина в Украине", – подчеркивают журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. Перемещение российского флота в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

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