Отца не дождались две дочери: в боях за Украину погиб воин из Кривого Рога. Фото

Украина продолжает терять своих лучших сыновей. На этот раз трагическая весть пришла на Днепропетровщину. На войне погиб военный из Кривого Рога Дмитрий Коротуненко.

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Об этом сообщает Украэрорух/UkSATSE на своей странице в Facebook. Герой погиб 26 июля при выполнении боевого задания. Без отца осталось двое детей.

В мирной жизни Дмитрий был инженером по радионавигации и радиолокации, а также главой профсоюза работников связи, навигации и наблюдения органа AFIS Кривой Рог.

После окончания Криворожского авиационного колледжа в 1997 году Дмитрий начал работать в Украине на должности техника по радионавигации и радиолокации. Он обслуживал оборудование, обеспечивающее посадку самолетов на аэродроме Кривой Рог.

В 2001 году он создал профсоюз работников радиотехнического обеспечения полётов и связи.

В 2004 году Дмитрий заочно окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники, стал инженером по радионавигации, радиолокации и связи и руководителем очередной смены Криворожской службы обслуживания воздушного движения Украины.

Когда началась широкомасштабная война, Дмитрий не остался в стороне. Уже в апреле 2022 мужчина присоединился к Национальной гвардии Украины.

"Доброжелательный, жизнерадостный, прекрасный специалист, заботливый муж и отец двух дочерей. Таким был Дмитрий. Его трагическая гибель – большое горе для семьи, тяжелая потеря для коллектива и предприятия в целом!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– В российском плену, по данным росСМИ, перестало биться сердце еще одного украинского воина. Водитель полка "Азов" Александр Ищенко, защищавший Мариуполь и попавший в плен к оккупантам, умер в СИЗО в Ростове-на-Дону, смерть воина подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец.