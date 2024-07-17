Отца потеряли две дочери: на Донбассе погиб младший сержант Виталий Микицей из Прикарпатья. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на поле боя погиб военный родом из Ивано-Франковской области Виталий Микицей. Дома 29-летнего воина ждали двое дочерей.

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Печальное известие сообщил глава Надворнянского городского совета Зиновий Андреевич на своей странице в Facebook. Погибший Герой был жителем деревни Гвизд.

Жизнь воина оборвалась 14 июля 2024 – в этот день ему исполнялось 29 лет. Младший сержант погиб от вражеского дрона около населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

"Грустная и болезненная весть снова пришла с фронта! Надворнянская громада потеряла отважного патриота Микицея Виталия Васильевича 14.07.1995 г.р. жителя села Гвизд. Какая же жестокая судьба, какая же жестокая и кровавая война. В свой 29-й день воин отдал свою жизнь за свободу Украины!" – написал Андреевич.

По его словам, Виталий был ярким примером мужества украинского народа, который "хочет и стремится жить в мире, но когда враг приходит на порог, становится на защиту свои земли".

"Сердце разрывается от боли, ведь любящего отца потеряли две дочери, любимая жена больше не сможет обнять своего самого дорогого любимого мужа, не почувствует его тепло и поддержку", – добавил глава горсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Роботинском направлении фронта погиб 20-летний воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в национальной гвардии Украины.

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