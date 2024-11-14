Отвечать будет тот, кто допустил ошибку: в Минобороны планируют проверить учреждения, проводимые ВВК

В Украине планируют проверить учреждения, проводящие военно-врачебные комиссии. И, если найдутся нарушения, отвечать будет то ведомство, сотрудник которого допустил ошибку.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он добавил, что подобные проверки направлены на обеспечение соблюдения правил мобилизации и медицинских стандартов, а также на предотвращение возможных нарушений.

"Ответственность за нарушение в процессе мобилизации варьируется в зависимости от этапа, на котором произошел инцидент. И если ошибки допустили на этапе медицинского осмотра, ответственность несут министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины в рамках их договоров", – отметил Лазуткин.

Он также добавил, что если ошибка связана с заключением ВВК, ответственность лежит на самой комиссии и реакцию должно обеспечивать министерство обороны.

Напомним, недавно в Офисе президента провели совещание по внедрению реформы Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК ). В ходе нее обсудили, в частности, цифровизацию военно-врачебных комиссий.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как военный комиссариат не ответил на три его обращения по поводу отсрочки.

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