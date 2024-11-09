Трижды просил отсрочку, но не получил ответа: житель Львовщины выиграл суд против ТЦК

Житель Львовщины выиграл суд против Территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того как военный комиссариат не ответил на его три обращения по поводу отсрочки.

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Об этом сообщает ZAXID.NET. Мужчина подал три заявления об отсрочке от мобилизации с мая 2023 года по февраль 2024 года, прикрепив к ним документы, подтверждающие его инвалидность и статус отца троих несовершеннолетних детей.

Последнее заявление он направил в конце февраля 2024 года, и, по данным трекинга, ТЦК получил его в начале марта. Однако никакого ответа мужчина не получил.

Суд, исследовав все материалы дела, признал бездействие ТЦК противоправным. Судья Ростислав Кузан отметил, что такое поведение нарушает права истца на рассмотрение его заявления. В результате ТЦК было обязано рассмотреть поданное мужчиной заявление об отсрочке от мобилизации. Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, на Волыни суд объявил приговор уклоняющемуся от мобилизации мужчине. Военнообязанный сбежал из ТЦК через забор, объяснив свой поступок нежеланием служить. Теперь он проведет три года за решеткой, если не обжалует приговор в апелляционном суде.

Во Львове 21-летний мужчина обжаловал в суде призыв на службу по мобилизации. Судья Зоряна Лунь установила, что истец состоял на учете призывников, а не военнообязанных. В результате суд удовлетворил иск мужчины, отменив приказ о мобилизации на военную службу.