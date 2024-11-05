Во Львове призывник отменил свою мобилизацию на военную службу: как это удалось

Во Львове 21-летний мужчина оспорил в суде призыва на службу по мобилизации. Судья Зоряна Лунь установила, что истец состоял на учете призывников, а не военнообязанных.

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В итоге суд удовлетворил иск мужчины, отменив приказ о мобилизации на военную службу. Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда.

Мужчина обратился в суд из-за того, что в мае 2024 года его мобилизовали на военную службу. Истец отмечает, что территориальный центр комплектования сделал это противоправно, потому что ему еще не исполнилось 25 лет, ранее он не проходил военную службу и не давал согласие на прохождение службы по контракту.

Исследовав все материалы дела, судья установила, что истец с 2021 года состоит на военном учете. В мае 2024 года в его военном билете была сделана отметка о призыве на службу в ВСУ. Судья установила, что 21-летний мужчина состоял в учете призывников, а не военнообязанных. Во время мобилизации его статус противоправно изменили с "призывника" на "военнообязанный", поэтому судья удовлетворила иск мужчины, отменив соответствующий приказ.

Напомним, на Волыни суд объявил приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Военнообязанный сбежал из ТЦК через забор, объяснив свой поступок нежеланием служить.

Ранее в 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СОЧ. Им пообещали поддержку и консультации на всех этапах.